Vier Österreicher bei Vuelta dabei

Im Teilnehmerfeld der am Wochenende beginnenden 79. Vuelta a Espana finden sich nach den letzten relevanten Team-Nominierungen am Dienstag vier Österreicher. Erstmals bei der Spanien-Radrundfahrt dabei sind Felix Gall (Team Decathlon-AG2R) und Rainer Kepplinger (Bahrain). Für Patrick Konrad (Lidl-Trek) und Patrick Gamper (Red Bull-Bora) ist es die zweite Teilnahme.

Der Auftakt der dreiwöchigen Rundfahrt findet in Portugal statt, beginnend mit einem Einzelzeitfahren (12 km) von Lissabon nach Oeiras am Samstag. Zu Ende geht die Vuelta nach 21 Etappen und 3.300 km am 8. September in Madrid.