Viererpacker Mbappe lässt Real & Alonso aufatmen

Als Viererpacker Kylian Mbappe die aufkommende Krisenstimmung im Keim erstickt hatte, stellte sich der Superstar demonstrativ vor Xabi Alonso.

„Wenn man für einen Verein wie Real Madrid spielt, ist es normal, dass geredet wird. Wir Spieler müssen uns gegenseitig und den Trainer schützen“, sagte Mbappe nach dem spektakulären 4:3 (3:1) in der Champions League bei Olympiakos Piräus.

Weil Real zuvor drei Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen hatte, wobei Mbappe zu allem Überfluss auch noch ohne Treffer geblieben war, war es im Umfeld des Klubs zuletzt immer unruhiger geworden – und Alonso in seiner ersten Saison als Coach der Königlichen durchaus in die Schusslinie geraten. „Es war sehr wichtig, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wir wissen, dass drei Spiele ohne Erfolg viel sind für uns“, gab Mbappe zu.

Alonso, der im Sommer von Bayer Leverkusen gekommen war, schien sich die jüngste Delle nicht allzu sehr zu Herzen genommen zu haben. Entsprechend routiniert reagierte er auf die Frage, ob er nach dem Erfolg von Piräus erleichtert sei. „Nein, ich kam hier mit viel mehr Ruhe her, als ihr euch vorstellen könnt“, sagte er den anwesenden Journalisten. Der 44-Jährige sprach von einem „langen Weg“, der nicht immer geradlinig verlaufe und auch mal steinig sei: „Damit muss man umgehen können, sich nicht verrückt machen lassen.“

Alonso: Mbappe „stach heraus“

Dass Alonso einen Kylian Mbappé in seinen Reihen weiß, dürfte derweil helfen, in Drucksituationen die Nerven zu bewahren. In Piräus führte der Franzose Madrid im achten Versuch zum ersten Sieg in Griechenland. Er erzielte den zweitschnellsten Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs (22., 24., 29.) nach Mohamed Salah vom FC Liverpool und legte das vierte Tor nach (59.), sein neuntes in dieser Saison. Insgesamt kommt er in 18 Pflichtspielen bislang auf 22 Treffer. „Wir brauchen jeden, aber es ist klar, dass Kylian herausstach“, räumte Alonso ein, während sich in der Heimat die Presse überschlug.

Marca nahm den 26-Jährigen auf ihr Cover und titelte schlicht: „MBAPPÉ, MBAPPÉ, MBAPPÉ, MBAPPÉ“. Das Konkurrenzblatt AS hob auch Co-Star Vinicius Jr. hervor, der seinem Torjäger zwei Treffer aufgelegt hatte. „Die zwei Donnerschläge“, taufte die Zeitung das Duo und schrieb: „Madrid besteht den Test in Athen dank eines Hattricks von Mbappé und einer Meisterleistung von Vinicius.“ Für Mbappé sei es indessen „immer ein Vergnügen, Tore zu schießen“, sagte er bei Movistar, ehe er zum Lob ausholte: „Meine Mitspieler bedienen mich mit Qualitätspässen.“ Und er veredelt sie eiskalt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal.

