Viertelfinale ohne Österreich: Der aktuelle EM-Turnierbaum

Am Samstag hat die K.o.-Phase der EM 2024 begonnen. Das Viertelfinale wird leider ohne das ÖFB-Team stattfinden. Sky Sport gibt den Überblick, wie es nach dem Achtelfinale weitergeht.

Aufgeteilt in sechs Gruppen sind bei der UEFA EURO 2024™ in Deutschland 24 Nationalmannschaften an den Start gegangen. Insgesamt sind nach der Gruppenphase 16 Teams in die K.o.-Phase eingezogen, acht Mannschaften dagegen ausgeschieden.

Die sechs Gruppensieger und Gruppenzweiten sind automatisch in die K.o.-Runde eingezogen, dazu haben sich die vier besten der sechs Gruppendritten qualifiziert. Nach dem letzten Achtelfinal-Duell zwischen Österreich und der Türkei stehen nun auch alle Viertelfinal-Duelle fest.

Diese Teams stehen im Viertelfinale:

Schweiz (2. Gruppe A)

Deutschland (Sieger Gruppe A)

Spanien (Sieger Gruppe B)

England (Sieger Gruppe C)

Portugal (Sieger Gruppe F)

Frankreich (2. Gruppe D)

Niederlande (3. Gruppe D)

Türkei (2. Gruppe F)

Diese Teams sind bei der EM bereits ausgeschieden:

Italien (raus im Achtelfinale)

Dänemark (raus im Achtelfinale)

Slowakei (raus im Achtelfinale)

Georgien (raus im Achtelfinale)

Belgien (raus im Achtelfinale)

Slowenien (raus im Achtelfinale)

Rumänien (raus im Achtelfinale)

Österreich (raus im Achtelfinale)

Ungarn (3. Gruppe A)

Kroatien (3. Gruppe B)

Schottland (4. Gruppe A)

Albanien (4. Gruppe B)

Serbien (4. Gruppe C)

Polen (4. Gruppe D)

Ukraine (4. Gruppe E)

Tschechien (4. Gruppe F)

