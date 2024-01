Vlahovic in Bestform: Juventus springt an die Tabellenspitze

Juventus Turin hat vorläufig die Tabellenführung in der Serie A übernommen.

Die „Alte Dame“ besiegte am 21. Spieltag Lecce auswärts mit 3:0 (0:0). Damit zog Juve um einen Punkt an Inter vorbei. Die „Nerazzurri“ haben allerdings ein Spiel in der Hinterhand. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic absolviert sein Spiel der 21. Serie-A-Runde gegen Atalanta Bergamo erst am 28. Februar. Am Montag (20.00 Uhr) tritt Inter im Supercup-Finale in Riad gegen Napoli an.

Vlahovic glänzt mit zwei Toren

Mann des Tages bei Juventus war Dusan Vlahovic. Der Serbe erzielte die ersten beiden Tore für die Turiner, Verteidiger Gleison Bremer sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

(APA/Red.)

Bild: Imago