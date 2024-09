Vor CL-Duell mit Sturm: Brest unterliegt PSG trotz Führung

Stade Brest, erster Gegner von Sturm Graz in der Champions League am kommenden Donnerstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass), hat in der französischen Meisterschaft bei Paris Saint-Germain mit einem 1:3 die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel kassiert.

Romain Del Castillo brachte den Außenseiter in Paris per Foulelfmeter (29.) voran, Ousmane Dembele (42.) traf aber kurz vor der Pause zum Ausgleich. Fabian Ruiz (73.) und erneut Dembele (74.) schossen den Meister in der zweiten Halbzeit dann binnen 80 Sekunden zum Sieg.

PSG hält nach vier Runden damit beim Maximum von zwölf Zählern. Zwei Punkte dahinter folgt Monaco, die von Adi Hütter betreuten Monegassen siegten bei Auxerre mit 3:0. Brest ist mit drei Punkten vorerst auf Rang zwölf zu finden.

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.