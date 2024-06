Vor ÖFB-Duell: Niederlande-Stars betonen Ziel Gruppensieg

Die Niederlande gehen als Spitzenreiter der EM-Gruppe D ins abschließende Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr) in Berlin gegen Österreich. Geht es nach den bisherigen Turniertorschützen Cody Gakpo und Wout Weghorst, dann will „Oranje“ Platz eins auch ins Ziel bringen.

Dafür wäre wohl ein Sieg gegen das ÖFB-Team vonnöten. Ein attraktiver Turnierbaum wartet allerdings auch auf den Gruppenzweiten – und ein Achtelfinale im nahe der niederländischen Grenze gelegenen Düsseldorf.

„Wir wissen, was Platz eins und zwei bedeuten würde. Erster zu sein, ist immer das Beste, das ist unser Ziel“, betonte Gakpo am Sonntagnachmittag im Teamquartier in Wolfsburg. „Wir haben vier Punkte, aber wir wollen dieses Spiel wirklich gewinnen. Darauf ist unser Fokus.“ Der Liverpool-Star erwartet nach dem 0:0 gegen Frankreich ein „hartes Spiel“ gegen die Österreicher. „Sie werden pressen, höher und mehr als die Franzosen. Wir müssen selbstsicher mit dem Ball sein und zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind.“

Niederlande auf ÖFB-Team eingestellt

Auf die besondere Spielweise des ÖFB-Teams habe man sich am Sonntag vorbereitet – mit einer ausführlichen Besprechung und einem Training hinter verschlossenen Türen. „Wir sind immer sehr ruhig. Wir haben einen guten Kader mit vielen verschiedenen Qualitäten“, erklärte Gakpo. „Wir sind schwer zu schlagen, aber das müssen wir auch auf dem Feld zeigen.“ 23 Pflichtspieltore hat der 25-Jährige in seinen ersten eineinhalb Jahren für Liverpool erzielt, 15 davon in der Premier League. Im Nationalteam ist er auf dem linken Flügel gesetzt.

Im Auftaktspiel gegen Polen (2:1) traf Gakpo zum Ausgleich für die Niederlande, der eingewechselte Weghorst sorgte als „Joker“ für die Entscheidung. Gegen Österreich scheint er gar für die Startelf eine Option, weil Routinier Memphis Depay im Sturmzentrum bisher nicht überzeugt hat. „Es ist mein Ziel, von Anfang an zu spielen, das will jeder. Ich möchte ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft sein“, sagte Weghorst. „Ich habe die feste Überzeugung, dass ich Qualitäten habe, diese Mannschaft besser zu machen.“

Lob für ÖFB-Team: „Machen eine gute Entwicklung“

Vor jenen der Österreicher ist der Angreifer gewarnt. Mit Marcel Sabitzer spielte Weghorst ein halbes Jahr bei Manchester United zusammen, mit Florian Grillitsch zuletzt eine Saison bei der TSG Hoffenheim. „Österreich hat seine Stärken. Aber was sie auszeichnet ist, wie sie als Mannschaft agieren“, meinte der 31-Jährige. „Die Ergebnisse, die sie in den letzten Jahren erreicht haben, sind sehr positiv. Sie machen sicher eine gute Entwicklung, aber wir sind mit ihren Stärken sehr gut vertraut.“

Weghorst rückte das eigene Auftreten in den Mittelpunkt. „Ich denke, dass wir in einer guten Position sind. Mit vier Punkten ist die Ausgangslage sehr gut“, sagte der Sturmtank, der in den vergangenen Wochen zum Liebling der „Oranje“-Fans avanciert ist. „Das letzte Spiel zu gewinnen und Gruppensieger zu werden, ist das Ziel.“ Für den Pool-Sieger geht es im Achtelfinale in Leipzig weiter. Die reisefreudigen niederländischen Anhänger würden das vermutlich verschmerzen können.

