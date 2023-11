Vor zweitem Inter-Duell: Punkteloses Benfica in Salzburg-Gruppe mit dem Rücken zur Wand

Vier Spiele, null Punkte: Benfica Lissabon hätte sich die Saison in der Fußball-Champions-League gänzlich anders vorgestellt. Am Mittwoch (ab 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Match mit dem SkyX-Traumpass) geht es im Heimspiel gegen Inter Mailand darum, zumindest die Hoffnung auf ein Überwintern im Europacup am Leben zu halten. Dafür bedarf es zumindest so vieler Punkte, wie sie Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg bei Real Sociedad macht. Zum Abschluss ist Benfica am 12. Dezember noch in Wals-Siezenheim zu Gast.

Die Salzburger haben derzeit drei Zähler mehr als das Schlusslicht der Gruppe D am Konto und würden daher im Frühjahr in die K.o.-Phase der Europa League umsteigen. Aus dem Champions-League-Aufstiegsrennen haben sich beide Teams bereits verabschieden müssen. „Die Spieler sind nicht bereit für die Anforderungen eines Spiels auf diesem Level in der Champions League“, hatte Benfica-Coach Roger Schmidt nach dem 1:3 bei Real Sociedad gesagt. Nun geht es zu Hause gegen Inter. Die Italiener sind von der Qualität her ähnlich hoch wie die Spanier einzuschätzen, die Aussichten für die Portugiesen demnach nicht rosig.

„Bisher ist alles nicht so gelaufen, wie wir das wollten. Wir müssen jetzt alles dafür geben, um die Europa League noch zu erreichen. Dann werden wir weiterschauen“, sagte Benfica-Stürmer Casper Tengstedt. Auf nationaler Ebene lief es für seine Truppe zuletzt nach Wunsch, das 2:0 gegen Famalicao in der vierten Cup-Runde am Samstag war der vierte Pflichtspielsieg auf portugiesischem Boden in Folge. In der Liga ist der 38-fache portugiesische Meister punktgleich vor dem Stadtrivalen Sporting Tabellenführer.

Inter mit Topstürmer Lautaro Martinez ist in Italien Spitzenreiter, zehn von 13 Partien wurden gewonnen, was Pflichtspiele betrifft gab es zehnmal in Folge keine Niederlage. „Wir sind in einer Notlage, weil wir viel spielen und ein paar kleine Probleme haben, die wir lösen müssen“, sagte Inter-Trainer Simone Inzaghi und bezog sich damit auf Personalprobleme. Einer der angeschlagenen Akteure ist Alexis Sanchez, der Angreifer könnte demnächst wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin hat ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic wie in den jüngsten beiden Ligaspielen gute Karten, zumindest als Wechselspieler gefragt zu sein.

Das Hinspiel in Mailand endete dank eines Treffers von Marcus Thuram (62.) mit einem 1:0. Es war der vierte Erfolg von Inter gegen Benfica im sechsten direkten Duell, Niederlage gab es noch keine. Die Motivation für die Partie ist groß, ist doch der Gruppensieg das erklärte Ziel. Real Sociedad hat aktuell bei Punktegleichheit die Nase vorne.

Bjelica gibt CL-Comeback als Union-Coach

In der Gruppe A steht Bayern München mit Konrad Laimer schon vor dem Heimspiel gegen den FC Kopenhagen als Gruppensieger fest. Thomas Müller könnte zu seinem 150. Europacup-Einsatz kommen. Die Dänen sind aktuell Zweiter (4) noch vor Galatasaray (4) und Manchester United (3), die in Istanbul aufeinandertreffen. In Pool C reicht Real Madrid schon ein Zähler im Heimspiel gegen den fünf Punkte zurückliegenden Verfolger Napoli, um Rang eins zu fixieren. Bei den „Königlichen“ dürfte David Alaba in die Startelf zurückkehren, nachdem er in der Liga beim 3:0-Sieg bei Cadiz nur Zuschauer war.

Die Italiener (7) haben beste Karten, als Zweiter durchs Ziel zu gehen. Im Duell von SC Braga (3) mit Union Berlin (1) dürfte es vor allem um Endrang drei gehen. Bei den Berlinern, bei denen Christopher Trimmel eine tragende Rolle spielt, gibt Ex-Austria-Trainer Nenad Bjelica sein Debüt. „Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen“, hatte der Kroate bei seiner Präsentation verlautet.

Noch alles offen ist in der Gruppe B. Leader Arsenal (9) kann schon mit einem Remis gegen den Kevin-Danso-Club Lens (5) das Achtelfinal-Ticket lösen. PSV Eindhoven (5) will Rang zwei im Auswärtsspiel beim bisher enttäuschenden Schlusslicht FC Sevilla (2) wahren.

(APA).

Beitragsbild: Imago.