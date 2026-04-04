Vorentscheidung im Titelrennen? Barcelona schlägt Atletico

In der spanischen Fußballliga ist am Samstag möglicherweise eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen gefallen. Während Real Madrid ohne David Alaba bei Real Mallorca überraschend 1:2 verlor, feierte der FC Barcelona im schwierigen Auswärtsmatch gegen Atletico Madrid einen 2:1-Erfolg und baute damit in der Tabelle den Vorsprung auf den Erzrivalen auf sieben Punkte aus. Barca und Atletico treffen auch in wenigen Tagen zweimal im Champions-League-Viertelfinale aufeinander.

Die Katalanen gerieten durch Giuliano Simeone (39.) in Rückstand, schafften aber schon drei Minuten später dank Marcus Rashford den Ausgleich. Der Engländer war nach Vorlage von Dani Olmo erfolgreich. Kurz vor dem Pausenpfiff sah Atleticos Nico Gonzalez nach einer Notbremse gegen Lamine Yamal die Rote Karte.

Barcelona belohnt sich in Halbzeit zwei

In der zweiten Hälfte lief die Partie wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Gastgeber. Für die Entscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Robert Lewandowski – der Pole beförderte einen von Goalie Juan Musso abgewehrten Cancelo-Schuss mit der Brust ins Netz (87.).

Wenige Stunden zuvor hatte Real Madrid die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern verpatzt. Manu Morlanes (41.) brachte Mallorca in Führung, dank eines späten Treffers von Eder Militao (88.) schienen die Gäste aus der Hauptstadt zumindest eine Niederlage noch abwenden zu können. Doch die Heimischen schlugen in der 91. Minute durch Vedat Muriqi noch einmal zu. ÖFB-Teamkapitän Alaba saß nur auf der Ersatzbank.

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