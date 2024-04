Vorwürfe und Intrigen – Pures Chaos beim DSV Leoben

Die Situation bei Fußball-Zweitligist DSV Leoben bleibt unmittelbar vor dem Schlager beim GAK am Samstag chaotisch.

Einen Tag nach dem freiwilligen Abschied von Cheftrainer Rene Poms (Sky berichtete exklusiv) wurde dessen Vorgänger Carsten Jancker am Freitag als Nachfolger verkündet. Wenig später gab der steirische Club via Facebook bekannt, dass sich auch Sportdirektor Christoph Freitag sowie Poms‘ Trainerstab ebenfalls verabschiedet hat. Die DSV-Verantwortlichen übten dabei Kritik.

Obmann Mario Bichler geht demnach von einer geplanten Aktion zu einem für den Verein ungünstigen Zeitpunkt aus. „Ich habe so eine Art und Weise des Vorgehens in solch einem Zusammenhang noch nie erlebt. Um ehrlich zu sein, bin ich schockiert“, erklärte Geschäftsführer Sport Andreas Hämmerle. Poms wurde dabei unterstellt, seine Trainerkollegen zum Verlassen des Vereins motiviert zu haben.

Ex-Leoben-Coach Poms: „Die sind freiwillig gegangen“

Gegenüber der Online-Fußball-Plattform „Ligaportal“ wies der gebürtige Leobener diese Vorwürfe zurück. „Ich habe niemanden aufgefordert, den Verein zu verlassen. Die sind freiwillig gegangen“, erklärte dort Poms. Der 48-Jährige nannte auch den Grund für seinen Rücktritt. „Wenn man in der Halbzeit zum Cup-Halbfinale vom Obmann eine Nachricht bekommt, in der steht, dass man in drei Wochen zwei Titel austrainiert hat und der Obmann einen von der Tribüne aus verbal beleidigt, wie soll man da noch die Mannschaft motivieren?“, wird Poms zitiert.

Jancker kehrt somit in Chaostagen zu Leoben zurück, wo der 49-jährige Deutsche erst im August 2023 nach fünf Spieltagen entlassen worden war, nachdem er zuvor mit dem Verein aus der Regionalliga aufgestiegen war. Damals startete der Liga-Neuling mit drei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison.

„Im Fußball darf und sollte man nie zurückblicken und ich habe das Gefühl, dass der Weg mit dem DSV noch nicht zu Ende ist. Die Rückkehr zum Verein fühlt sich dadurch jetzt und hier richtig an“, sagte Jancker in einem ersten Statement. Sein Comeback auf der Trainerbank gibt er am Samstag (14.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den GAK.

(APA)/Bild: GEPA