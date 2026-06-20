Vorzeitiger Abschied: Grillitsch verlässt Sporting Braga

Der österreichische Teamspieler und WM-Teilnehmer Florian Grillitsch verlässt Sporting Braga nach einer Saison.

Wie der portugiesische Klub am Samstag mitteilte, machte der Niederösterreicher von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch, womit die Zusammenarbeit beendet ist. Grillitsch absolvierte für Braga 36 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore. Bei welchem Verein der 30-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt.

Der 59-fache ÖFB-Teamspieler spielte in seiner Profikarriere neben Sporting Braga bereits für Werder Bremen, TSG Hoffenheim, Ajax und Real Valladolid.