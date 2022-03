Vorzeitiger Wechsel fix? Fountas absolvierte Medizincheck bei MLS-Team

Der vorzeitige Abgang von Noch-Rapid-Profi Taxiarchis Fountas dürfte kurz bevor stehen. Ein veröffentlichtes Video zeigt den griechischen Akteur bereits beim Absolvieren eines Medizinchecks beim MLS-Team D.C. United.

Der wechselwillige Offensivspieler, der spätestens ab Sommer beim Verein aus der US-amerikanischen Hauptstadt anheuern würde, weilt demnach bereits in Nordamerika und nimmt an den obligatorischen Fitnesschecks teil. Sein Berater Max Hagmayr veröffentlichte diesbezüglich ein Video, das den Stürmer bereits in der DC-Trainingskleidung am Laufbahn zeigt.

Anstatt eines Derby-Auftritts (ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das 335. Wiener Derby mit dem SkyX-Traumpass) dürfte damit sein kurzer Auftritt gegen Vitesse Arnheim in der Europa Conference League Fountas‘ 91. und letzter Einsatz für Rapid gewesen sein.

Barisic im Sky-Interview: „Personalie Taxi Fountas nervt“

In den letzten Wochen sorgte ein womöglich vorgezogener Transfer für große Aufregung. Im Rahmen des Rapid-Duells gegen Klagenfurt erklärte SCR-Geschäftsführer Sport Zoran Barisic, dass sich Fountas „aus unerklärlichen Gründen verletzt gemeldet“ habe. Hagmayr betonte daraufhin, sich um eine gemeinsame Lösung zu bemühen. Diese dürfte nun in Form eines vorzeitigen Wechsels gefunden worden sein.

