VOTING: Wähle deine ÖFB-Startelf gegen Spanien!

Nach dem dramatischen 3:3 gegen Algerien wartet auf das ÖFB-Team im WM-Sechzehntelfinale Europameister Spanien (Donnerstag, 21:00 Uhr). Wähle jetzt deine Startelf!

Keine Sperren, keine Verletzten: Wie auch gegen Algerien stehen Teamchef Ralf Rangnick wohl alle Spieler zur Verfügung. Wie soll Teamchef Rangnick sein bevorzugtes 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Duell mit Spanien zusammen!

Voting: Wähle deine gegen Spanien!