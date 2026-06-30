VOTING: Wähle deine ÖFB-Startelf gegen Spanien!
Nach dem dramatischen 3:3 gegen Algerien wartet auf das ÖFB-Team im WM-Sechzehntelfinale Europameister Spanien (Donnerstag, 21:00 Uhr). Wähle jetzt deine Startelf!
Keine Sperren, keine Verletzten: Wie auch gegen Algerien stehen Teamchef Ralf Rangnick wohl alle Spieler zur Verfügung. Wie soll Teamchef Rangnick sein bevorzugtes 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Duell mit Spanien zusammen!
Voting: Wähle deine gegen Spanien!
Gewinnspiel: Tippe Spanien vs. Österreich und gewinne eine PS5 Pro!