VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Argentinien!

Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien wartet auf das ÖFB-Team am Montag (19:00 Uhr) die nächste große Herausforderung. In Gruppe J trifft Österreich auf Turnier-Mitfavorit Argentinien mit Superstar Lionel Messi.

Noch offen ist, ob Stefan Posch mitwirken kann. Der Verteidiger zog sich gegen Jordanien einen Kieferbruch zu und kämpft gegen die Zeit. Ob er gegen die „Albiceleste“ auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig.



Wie soll Teamchef Ralf Rangnick sein bevorzugtes 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Duell mit Argentinien zusammen!