VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Bosnien!

Nach dem 2:0-Auswärtssieg auf Zypern steht für das ÖFB-Team im letzten Gruppenspiel ein wahres „Endspiel“ gegen Bosnien und Herzegowina auf dem Programm. Ein Punkt reicht der Rangnick-Truppe bereits, um das WM-Ticket zu sichern. Anstoß ist am Dienstag um 20:45 Uhr.

ÖFB-Kapitän David Alaba ist laut Teamchef Rangnick fraglich: „Es wäre schön, wenn David spielen könnte, aber es ist im Moment nicht sehr realistisch. Er hat in diesem Lehrgang noch nie mit der Mannschaft trainiert“, so Rangnick.

Wie soll der Teamchef sein 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Heimspiel gegen Bosnien zusammen!

Foto: GEPA