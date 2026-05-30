VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Tunesien!

Am Montagabend bestreitet das ÖFB-Team gegen Tunesien sein letztes und auch einziges Testspiel vor der WM. Die Zeit der Experimente ist für Teamchef Ralf Rangnick vorbei. Nun gilt es, sich einzuspielen und Selbstvertrauen für den WM-Auftakt gegen Jordanien am 17. Juni in San Francisco zu sammeln.

Wie soll der Teamchef sein bevorzugtes 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das letzte WM-Testspiel zusammen!

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