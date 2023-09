Am Donnerstag bestreitet das ÖFB-Team in Linz ein Test-Länderspiel gegen die Republik Moldau. Fünf Tage später folgt dann das wichtige EM-Qualifikationsspiel in Schweden.

Jetzt seid ihr als Teamchef gefragt: Wen würdet ihr gegen Moldau aufstellen? Als System ist ein 4-4-2 vorgegeben, auf das Teamchef Ralf Rangnick zuletzt vertraut hat. Stimmt unten im Voting ab!

Voting: Wählt Eure Aufstellung gegen Moldawien





Bild: GEPA