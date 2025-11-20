VOTING: Wer setzt sich in den WM-Playoffs durch?

Unangenehmes Los für Italien. Der viermalige Fußball-Weltmeister bekommt es im Halbfinale der Play-offs zur WM 2026 mit Nordirland zu tun.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Sollte die arg unter Druck stehende Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso ihr Heimspiel gegen die Nordiren gewinnen, würde im Finale um eines der letzten Tickets für die Endrunde auswärts Wales oder Bosnien-Herzegowina warten. Gib JETZT deine Tipps ab wer sich in den Playoff-Partien am Ende durchsetzt!

Fährt Italien zur WM?

Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Play-offs verpasst. 2018 schied die Squadra Azzurra gegen Schweden (0:1/0:0) aus, vier Jahre später musste sich der Europameister von 2021 Nordmazedonien (0:1) geschlagen geben. Nordirland hatte in der deutschen Quali-Gruppe nach zwei Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (1:3/0:1) Platz drei belegt.

Beim interkontinentalen Play-off-Turnier werden zwei WM-Tickets ausgespielt, in diesem trifft zunächst Neukaledonien auf Jamaika sowie Bolivien auf Suriname. Der Sieger der Partie zwischen Neukaledonien und Jamaika bekommt es mit der aufgrund ihrer Weltranglistenposition im Finale gesetzten DR Kongo zu tun, im zweiten Endspiel spielt der Irak gegen den Gewinner des zweiten Duells. Die Begegnungen werden in Guadalajara und Monterrey stattfinden, zwei der drei mexikanischen WM-Spielorte.

DIE UEFA-PLAYOFFS

Halbfinale

Italien – Nordirland

Wales – Bosnien und Herzegowina

Ukraine – Schweden

Polen – Albanien

Türkei – Rumänien

Slowakei – Kosovo

Dänemark – Nordmazedonien

Tschechien – Irland

Finale

Wales oder Bosnien und Herzegowina – Italien oder Nordirland

Ukraine oder Schweden – Polen oder Albanien

Slowakei oder Kosovo – Türkei oder Rumänien

Tschechien oder Irland – Dänemark oder Nordmazedonien

Stimmt ab! Wer fährt zur WM?

DIE INTERKONTINENTALEN PLAYOFFS

Halbfinale

Neukaledonien – Jamaika

Bolivien – Suriname

Finale

Demokratische Republik Kongo – Neukaledonien oder Jamaika

Irak – Bolivien oder Suriname

Stimmt ab! Wer fährt zur WM?

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago