VOTING: Wer zieht ins EM-Halbfinale ein?

Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht es am Freitag und am Samstag mit den Viertelfinal-Duellen weiter. Wir wollen von unseren Sky-Usern wissen: Wer schafft es ins EM-Halbfinale?

In Stuttgart eröffnet am Freitag um 18 Uhr Gastgeber Deutschland gegen Spanien das Viertelfinale. Um 21 Uhr folgt in Hamburg das Duell zwischen Portugal und Frankreich. Die zweite Halbfinal-Paarung wird am Samstag ermittelt. Zunächst trifft in Düsseldorf um 18 Uhr England auf die Schweiz, gefolgt von der Partie zwischen der Niederlande und der Türkei um 21 Uhr in Berlin.

Artikelbild: Imago