Vozinha, Modric & Co: Diese WM-Stars sind ablösefrei zu haben

Auch wenn die WM noch einige Tage läuft: Viele Vereine befinden sich auf der Suche nach neuem Personal. Beliebt sind dabei immer ablösefreie Spieler – hiervon sind durchaus namhafte Kandidaten auf dem Markt. Darunter u.a. auch ÖFB-Kapitän David Alaba.

Einige der besten ablösefreien Spieler sind derzeit immer noch bei der Weltmeisterschaft vertreten und kämpfen um den Einzug ins Finale.

Seit dem 1. Juli sind wieder einige bekannte Gesichter des Profi-Fußballs vereinslos. Selten jedoch finden sich solch namhafte Persönlichkeiten in der Liste der ablösefreien Spieler, wie in diesem Sommer.

Ein ehemaliger Weltfußballer, eine Legende des FC Bayern und eine der größten Hype-Sensationen der laufenden Weltmeisterschaft sind allesamt vertreten.

Zum Durchklicken: Diese WM-Stars sind ablösefrei zu haben