WAC kann Klassenerhalt sichern – Ried will Platz eins fixieren

Ried geht nach dem frühzeitigen Klassenerhalt ohne großen Druck in die Partie gegen den WAC (Samstag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria!), der sich noch im Abstiegskampf befindet.

Mit dem 2:0-Sieg über Blau-Weiß Linz sicherte sich Ried frühzeitig den Klassenerhalt. Verteidiger Michael Sollbauer betont, dass Ried nun den ersten Platz und damit den Startplatz für das Europacup-Playoff behalten wolle.

Sollbauer stellte sich auf ein hartes Spiel ein. „Mit dem WAC kommt ein Gegner, der gegen den Abstieg spielt. Sie kämpfen ums Überleben. Der WAC wird deshalb sicher ein größeres Risiko eingehen als zuletzt beim Spiel in Wolfsberg. Darauf werden wir uns gut vorbereiten.“ Beim letzten Aufeinandertreffen trennten sich die beiden Mannschaften mit 0:0.

WAC will gegen Ried jüngsten Aufschwung nützen

Das Remis im April ist das beste Ergebnis der Wolfsberger gegen die Rieder in der laufenden Saison. Zuletzt nahm der WAC unter Trainer Thomas Silberberger Fahrt auf und siegte in den beiden vergangenen Partien. Das brachte den Lavanttalern mehr Punkte als in den vorherigen zwölf Bundesligaspielen zusammen.

Mit einem 4:1 verabschiedeten sich die Wolfsberger aus Altach und gaben die rote Laterne an Blau-Weiß Linz ab. „Durch die beiden Siege in den letzten zwei Spielen fahren wir mit einem guten Gefühl nach Ried“, sagte Trainer Thomas Silberberger. Gewinnt der WAC und verliert Blau-Weiß, sind die Kärntner gerettet. Dominik Baumgartner fehlt wie Marco Sulzner gesperrt.

(APA).

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