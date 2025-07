WAC verlängert mit „Joker-König“

Der Wolfsberger AC hat den Vertrag mit Stürmer Erik Kojzek vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Kontrakt läuft nun bis 2028. Zudem wird der Slowene in Zukunft die Trikotnummer 9 tragen.

In der abgelaufenen Saison erzielte der 19-Jährige in 24 Bundesliga-Partien zehn Treffer (plus drei Assists) für die Elf von Trainer Dietmar Kühbauer. Sieben Tore davon konnte das Talent jeweils nach seiner Einwechslung schießen – Bestwert in der Liga.

„Ich bin überglücklich, dass ich mir durch meine Entwicklung in der vergangenen Saison noch mehr Vertrauen vom Klub erarbeiten und meinen Vertrag bereits vorzeitig verlängern konnte. Ich freue mich schon riesig darauf mit meiner neuen Rückennummern vor unseren Fans in der Lavanttal Arena auflaufen zu dürfen. Ich möchte mich beim Präsidenten, dem Trainerteam, meinen Mitspielern sowie meiner Familie und meinem Berater für die Unterstützung bedanken“, wird der junge Slowene auf der Vereins-Homepage zitiert.

Bild: GEPA