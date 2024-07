WAC verpflichtet LASK-Torhüter

Der WAC hat mit Nikolas Polster einen neuen Tormann verpflichtet.

Der ÖFB-U21-Teamgoalie unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten am Mittwoch einen Dreijahresvertrag. Der 22-Jährige wurde vom Ligakonkurrenten LASK geholt, der ihn vergangene Saison an den Zweitligisten SV Horn verliehen hatte. Für die Waldviertler war er in 26 Meisterschaftsspielen die Nummer eins. „Er hat riesiges Potenzial und wird uns mit seiner Qualität weiterhelfen“, sagte WAC-Coach Dietmar Kühbauer.

(APA) / Artikelbild: GEPA