Toptalent Paul Wanner hat am Dienstag sein erstes Mannschaftstraining nach seinem Verbandswechsel zum ÖFB absolviert.

Wanner hat eine österreichische Mutter und einen deutschen Vater. Nachdem die frühere Mittelfeldhoffnung von Bayern München und nun PSV Eindhoven alle deutschen Nachwuchsauswahlen durchlaufen hatte, entschied er sich für eine Karriere in Österreichs A-Team.

„Da hat sich die Geduld einfach ausgezahlt, über die Jahre den Kontakt immer aufrecht zu erhalten“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel über den 20-Jährigen, den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Ende 2022 mit 16 bereits als Trainingsgast nach Marbella mitgenommen hatte. Wanner könnte bereits am Freitag im Testspiel gegen Ghana sein Debüt für Österreich geben.

Bildergalerie: Wanner absolviert erste Trainingseinheit im ÖFB-Team

(APA)/Bild: GEPA