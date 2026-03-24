Quintett fehlt beim ÖFB-Training in Marbella

Österreichs Nationalteam hat am Dienstag, drei Tage vor dem ersten WM-Test in Wien gegen Ghana, noch nicht in Vollbesetzung trainiert.

Stefan Posch, Phillipp Mwene und Florian Grillitsch ließen die Einheit in Marbella laut ÖFB aus Gründen der Belastungssteuerung aus und trainierten individuell. Die nicht voll fitten David Alaba und Maximilian Wöber waren ebenfalls nicht mit von der Partie.

Posch, Mwene und Grillitsch waren am Sonntag noch im Ligaeinsatz. Im Gegensatz zu Kapitän Alaba und Wöber, der mit den Folgen eines Muskelfaserrisses kämpft, kommt das Trio für einen Einsatz im ersten Länderspiel des WM-Jahres aber infrage. Alaba saß bei Real Madrid zuletzt zweimal auf der Bank, in Vollbesitz seiner Kräfte ist der 33-Jährige nach seinen jüngsten Wadenproblemen aber noch nicht.

Mögliche Debütanten

Sein Länderspiel-Debüt könnte neben ÖFB-Neuerwerbung Paul Wanner und dem vom englischen zum österreichischen Verband gewechselten Carney Chukwuemeka gegen Ghana auch David Affengruber geben. Der Verteidiger des spanischen Erstligisten Elche spulte am Dienstag sein erstes Training mit dem A-Team ab. 18 Feldspieler und vier Torhüter standen auf dem Platz.

WAC-Mittelfeldmann Alessandro Schöpf, den muskuläre Probleme im Oberschenkel plagen, soll laut ÖFB-Angaben erst am Donnerstag in Wien zum Team stoßen.

(APA) / Bild: GEPA