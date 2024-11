Deutschlands Trainer Antonio di Salvo setzt für die kommenden Länderspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft neben Rückkehrer Youssoufa Moukoko auf drei neue Spieler.

Erstmals berief di Salvo den zuletzt starken Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Tom Bischof (TSG Hoffenheim) sowie Aljoscha Kemlein (Union Berlin). Auch der schwer von ÖFB und DFB umworbene Heidenheimer Paul Wanner ist wieder dabei.

Die Debütanten haben sich „durch sehr gute Leistungen die Nominierung verdient“, erklärte Di Salvo. Er nominierte nach dessen Wechsel zum OGC Nizza erstmals auch wieder den ehemaligen Dortmunder Moukoko.

Auch Wanner, der wegen seiner noch offenen Nationalmannschaftsentscheidung zwischen Deutschland und Österreich im Fokus steht, ist nach seinem Startelf-Debüt gegen Polen wieder dabei. Verletzungsbedingt fehlen Dortmunds Ex-Salzburger Karim Adeyemi, Merlin Röhl (SC Freiburg), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Linus Gechter (Hertha BSC) und Colin Kleine-Bekel (Holstein Kiel). Im Kader stehen hingegen die Salzburg-Verteidiger Hendry Blank und Leandro Morgalla sowie die ehemaligen Austria-Leihspieler Frans Krätzig sowie Eric Martel.

Deutschland & Wanner testen gegen ÖFB-Gegner Frankreich

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni 2025) stehen für di Salvos Team in der kommenden Woche Testspiele gegen Dänemark und ÖFB-Gruppengegner Frankreich an. „Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, um zu schauen, auf welchem Leistungsniveau wir uns im Vergleich mit solch starken Gegnern bewegen“, sagte Di Salvo. Die Tests seien auf den Weg zur EM „der nächste Schritt“ für sein Team.

Am 15. November (18.00 Uhr) trifft Deutschland in Aachen zunächst auf die Dänen. Vier Tage später folgt in Valenciennes das Duell mit Frankreich (18.15 Uhr). Beide Gegner sind ebenfalls bereits für die EM-Gruppenphase qualifiziert. Diese wird am 3. Dezember in Bratislava ausgelost. Die Auswahl der ÖFB-U21 hat hingegen bekanntlich die Qualifikation für die Endrunde verpasst und befindet sich stattdessen derzeit weiterhin auf Trainersuche nach dem Abgang von Langzeit-Coach Werner Gregoritsch.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.