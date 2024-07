„Wat a finish“: Englische Pressestimmen zum Einzug ins EM-Finale

Dank des Last-Minute-Treffers von Ollie Watkins steht England zum zweiten Mal nacheinander im EM-Finale. Der „Super-Joker“, wie die Boulevardzeitung The Sun schrieb, versetzt die „Fans in Dortmund in Ekstase“ (Daily Mail). Englische Pressestimmen zum Einzug ins Finale nach dem dramatischen 2:1 (1:1) gegen die Niederlande.

The Sun: „Wat a finish. England im Finale, nachdem Super-Joker Ollie Watkins die Niederländer mit seinem Last-Minute-Treffer erledigt.“

Daily Mail: „OLLIE GOOD SHOW: O Wat a night. Ollie Watkins bringt die Three Lions mit seinem Siegtreffer in der 90. Minute ins Finale der EM 2024 – er besiegelt den 2:1-Sieg gegen die Niederländer und versetzt Zehntausende Fans in Dortmund in Ekstase.“

Mirror: „Ein Spiel entfernt, Geschichte zu schreiben. Watkins trifft im letzten Moment und erledigt die Niederlande. Der Funke für wilde Jubelszenen in Dortmund.“

The Guardian: „Zum ersten Mal überhaupt wird England ein großes Turnierfinale außerhalb des eigenen Landes bestreiten. Und sie haben es auf die harte Tour geschafft, mit maximaler Dramatik, so wie sie es das ganze Turnier über getan haben.“

(SID)/Bild: Imago