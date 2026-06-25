Wechsel nach Belgien: Mittelfeldspieler verlässt LASK

Abgang bei Doublesieger LASK: Mittelfeldspieler Ismaila Coulibaly verlässt die Linzer nach eineinhalb Spielzeiten wieder und wechselt nach Belgien.

Der Neuzugang des Winters 2025 wechselt künftig zum dortigen Erstligisten RAAL La Louviere. Für die Oberösterreicher spielte Coulibaly insgesamt 39 Mal, 21 davon in der vergangenen Liga-Meistersaison inklusive einem Assist gegen die WSG Tirol in Runde zwei.

Auch beim abschließenden Spiel für den Titelgewinn gegen die Austria kam er zu einem Kurzeinsatz, wie des Öfteren im Frühjahr.