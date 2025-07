Wegen Bayern-Angebot: Diaz-Ansage an Liverpool enthüllt

Der Poker um Liverpool-Star Luis Diaz geht in die nächste Runde: Nach Sky Informationen teilte der Offensivstar den Reds seinen Wechselwunsch mit. Diaz will nach Möglichkeit zum FC Bayern, wenn sich die Vereine einigen. Das hat er beim Klub in den vergangenen Tagen noch einmal hinterlegt.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl bietet dem 28-jährigen Linksaußen einen Vertrag bis mindestens 2029. Auch FCB-Trainer Vincent Kompany steht hinter dem Transfer.

Am Dienstagvormittag gaben die Bayern ein erstes schriftliches Angebot über 67,5 Millionen Euro für Diaz ab, Liverpool lehnte allerdings sofort ab. Für die Münchner hat der Deal nun oberste Priorität. Sie planen bereits, eine neue Offerte abzugeben. Die Verhandlungen mit den Reds laufen.

Auch der FC Barcelona ist weiter an einer Verpflichtung des 28-jährigen Offensivstars dran, allerdings können die Katalanen ihn derzeit nicht registrieren.

Diaz will wechseln

Diaz kam 2022 für 54 Millionen Euro vom FC Porto zu den Reds. Bis dato absolvierte er insgesamt 148 Pflichtspiele (41 Tore, 23 Assists). Mit dem LFC wurde er in der vergangenen Saison Englischer Meister. Darüber hinaus gewann er den FA Cup, zweimal den englischen Ligapokal und einmal den englischen Superpokal. Nun will Diaz den Verein verlassen. Sein Vertrag ist noch bis 2027 gültig.

Auch Real-Madrid-Star Rodrygo ist immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Nach Sky-Informationen beschäftigen sich die Münchner aber weiterhin nicht konkret mit ihm. Ein mögliches Interesse hängt stark vom Verhandlungsverlauf bei Diaz und Co. ab. Aktuell hat die Personalie aber keine Priorität – auch wegen des hohen Preises.

(skysport.de/Florian Plettenberg & Nico Ditter) / Foto: IMAGO