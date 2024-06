Wer trifft auf wen? So sieht der aktuelle EM-Turnierbaum aus

Am Samstag beginnt die K.o.-Phase der UEFA EURO 2024™. Wer trifft auf wen? Sky Sport Austria gibt den Überblick.

Aufgeteilt in sechs Gruppen sind bei der UEFA EURO 2024™ in Deutschland 24 Nationalmannschaften an den Start gegangen. Insgesamt ziehen nach der Gruppenphase 16 Teams in die K.o.-Phase ein. Acht Mannschaften scheiden aus.

Um ins Achtelfinale der Europameisterschaft zu kommen, müssen die Teams verschiedene Kriterien erfüllen:

Wie kommt man ins Achtelfinale der EM?

Gruppensieger ziehen automatisch in die K.o.-Runde ein

Gruppenzweite ziehen automatisch in die K.o.-Runde ein

Die 4 besten der 6 Gruppendritten ziehen in die K.o.-Runde ein

Deutschland (Sieger Gruppe A), Spanien (Sieger Gruppe B) und Portugal (Sieger Gruppe F) haben sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Auch die Schweiz (2. Gruppe A) darf für die K.o.-Runde planen.

Die restlichen Teams werden bis Mittwoch in den verbleibenden Gruppenspielen ermittelt.

(skysport.de)

Beitragsbild: Sky