„Werden sehen, wie es sich entwickelt“: Mbappe angeschlagen ausgewechselt

Kylian Mbappes Oberschenkelprobleme sollen mit Blick auf die Fußball-WM kein Grund zur Sorge für die französische Nationalmannschaft sein. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld von Mbappes Klub Real Madrid erfuhr, soll die Verletzung aus dem Spiel bei Real Betis (1:1) nicht schwerwiegend sein. Untersuchungen stehen aber noch aus.

„Ich habe keine Ahnung, wie es Mbappe geht. Er hatte leichte Beschwerden, und wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt“, sagte Reals Trainer Álvaro Arbeloa nach dem Abpfiff. Die Königlichen verspielten durch das Unentschieden ihre Resthoffnungen auf die Meisterschaft, der Rückstand auf den FC Barcelona ist groß. Mbappe wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Am Mittwoch hatte Barcas Jungstar Lamine Yamal eine Oberschenkelverletzung erlitten, die ihn bis zum Saisonende außer Gefecht setzt. Er wird jedoch voraussichtlich für Spanien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) einsatzbereit sein.

(skysport.de)

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