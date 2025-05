Werner vor Meisterfinale: "...dann haben wir es gegen Rapid und Salzburg vergeigt"

In Runde 32 der ADMIRAL Bundesliga besteht für Austria Wien weiter die Chance auf den ersten Meistertitel seit 2013. Sportvorstand Jürgen Werner schätzt die Chancen jedoch eher gering ein – auch weil man unter der Saison besonders gegen zwei Teams keine gute Figur abgab.

„Sollten wir am Wochenende nicht als Erster enden, haben wir es gegen Rapid und Salzburg vergeigt. Die scheinen uns nicht zu liegen“, sagte Werner bei „DAB | Der Audiobeweis“.

In der Tat liest sich die Bilanz der Austria gegen die beiden Teams in dieser Saison alles andere als gut. Gegen Erzrivale Rapid verloren die Veilchen drei von vier Wiener Derbys, zwei davon in der Meistergruppe.

Gegen Salzburg war die violette Bilanz sogar noch schlechter: Das Team von Trainer Stephan Helm verlor in der laufenden Saison alle vier Saisonspiele gegen die Mozartstädter.

Die Tabelle der Meistergruppe vor Runde 32

Werner: „Man darf träumen“

Dennoch sieht Werner weiterhin eine Restchance für die Veilchen, da im Parallelspiel der Wolfsberger AC bei Sturm auf eine Art Lieblingsgegner trifft: „Umgekehrt scheint dem WAC Sturm zu liegen. Da sehe ich eine kleine Chance.“

Die Lavanttaler gewannen bislang zwei von drei Saisonduellen mit den Grazern, zudem gab es zum Auftakt der Meistergruppe ein 1:1 zwischen beiden Mannschaften. „Natürlich ist Sturm haushoher Favorit und kann es selbst richten, aber man darf träumen“, sagte Werner.

Auch wenn es am Ende nicht mit dem Meistertitel für die Austria klappt, blickt Werner mehr als zufrieden auf die Spielzeit zurück.

„Es hat dieses Jahr viele Wendungen gegeben, jetzt noch einmal eine glückliche am Ende, durch die wir noch Meister werden können. Wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir in den letzten Wochen noch Titelchancen haben, hätten wir es wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber wir haben eine kontinuierliche Entwicklung unter Stephan Helm gemacht und das ist jetzt das Produkt davon“, so Werner.

Tatar: „Sturm hat die besten Chancen“

Sky-Experte Alfred Tatar sieht den Vorteil für die letzte Runde bei den Grazern, die Meisterchancen des WAC sieht er nur noch als gering an.

„Die besten Chancen hat Sturm, allein weil ein Unentschieden im Heimspiel auch schon für den Meistertitel reicht. Und nachdem ja ein Sieg vom WAC mit einem Sieg von der Austria dann die Austria nach vorne bringen würde, haben die Veilchen die zweitgrößte Chance für mich. Der WAC hat sich jetzt mit dem Heimspiel aus dem Spiel genommen. Es wird ein Zweikampf zwischen Sturm und der Austria“, so die Prognose des Sky-Experten.

Jetzt reinhören: DAB | Der Audiobeweis #258 mit Jürgen Werner

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA