West London Derby! Chelsea gegen Fulham heute live & exklusiv auf Sky

FC Chelsea gegen FC Fulham am Freitag ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Austria 1



Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League, acht davon live

Streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass

Der FC Chelsea bestimmt derzeit die Schlagzeilen. Am Deadline Day schlugen die Blues nochmals spektakulär zu und verpflichteten den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez von Benfica Lissabon für 121 Millionen Euro. Mit dem 22-Jährigen hat Chelsea nun bereits 16 neue Spieler in dieser Saison unter Vertrag genommen und insgesamt 611 Millionen Euro für Transfers ausgegeben.

Ob nun der erhoffte sportliche Erfolg eintritt? Denn dieser blieb bisher aus. Die West-Londoner befinden sich in der Premier League derweil nur auf Platz zehn, die Champions League Plätze rücken in weite Ferne und der Druck wird für alle Beteiligten immer größer. Deshalb sollen nun Punkte her – und das bereits am Freitagabend im West London Derby gegen den FC Fulham.

Wie sich das neu aufgestellte Chelsea schlägt, ist am Freitag ab 20.50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event zu sehen.

Bild: Imago