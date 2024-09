Der Torpremiere folgte gleich noch ein weiteres Debüt. Nach seinen ersten beiden Bundesligatreffern ging es für Junior Adamu auf den Zaun zu den Fans – und der Freiburger Stürmer genoss den Empfang dort sichtlich. „Es ist wie ein Traum. Es hat mich gefreut, nah mit den Fans zu feiern“, sagte Adamu nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg über den VfL Bochum.

Der 23-Jährige höchstpersönlich war es gewesen, der die Weichen für den zweiten Heimsieg im zweiten Heimspiel der Saison gestellt hatte. Dank seines Doppelschlags innerhalb von drei Minuten in der zweiten Halbzeit belohnte er den SC Freiburg für eine starke Leistung nach dem 0:1-Rückstand zur Pause – und sich selbst für seine Geduld.

Dass er zuvor noch ohne Bundesligatreffer gewesen war, daran hatte er unmittelbar vor seinem ersten Tor zwar nicht gedacht, berichtete der Österreicher. Doch auf das Erfolgserlebnis hatte er lange warten müssen: In 15 Einsätzen in der Vorsaison war der seit Sommer 2023 für den SCF spielende Adamu ohne Glück vor dem Tor geblieben.

„Immer mit einem Lächeln da“: Mitspieler-Lob für Adamu

„Es ist immer schön, Tore zu machen“, bekundete er nun, nachdem er bereits im Pokal gegen Osnabrück gleich zweimal getroffen hatte. Trotz der vorigen Misere hatte er sich seine Laune nicht vermiesen lassen: „Er hatte keine leichte Saison letztes Jahr“, sagte sein Teamkollege Matthias Ginter, „trotzdem ist er immer mit einem Lächeln da. Ihm gönnt man es, weil er immer arbeitet, immer ackert.“

Angetan war folglich auch Trainer Julian Schuster: „Er ist sehr fleißig. Er macht den Eindruck, dass er gar nicht müde wird“, lobte der Freiburger Coach. Und fügte an: „Er ist auch geduldig geblieben.“

Adamu zurück im ÖFB-Fokus

Seine wiedergefundene Form ist auch Teamchef Ralf Rangnick nicht verborgen geblieben. Nach der verpassten EM hatte der Deutsche Adamu für den Auftakt der Nations League zurück in den ÖFB-Kader geholt. Dort gab es vor zehn Tagen einen Kurzeinsatz in Slowenien (1:1), beim folgenden 1:2 in Norwegen saß der Angreifer auf der Bank. Adamu will sich weiter empfehlen, nächsten Samstag etwa im Liga-Gastspiel beim bisherigen Überraschungsteam Heidenheim: „Ich werde mein Bestes geben, damit wir den Sieg auch holen.“ Sein ÖFB-Teamkollege Michael Gregoritsch fehlt aktuell wegen einer Muskelverletzung.

