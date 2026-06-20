„Wie Haiti!“ „Ein Albtraum“: Presse zerreißt türkisches Team

Nach dem feststehenden Aus der türkischen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika reagiert die Presse des Landes schockiert.

Die Kritik richtet sich gegen die schwache Offensive – und Torwart Ugurcan Cakir.

Hürriyet: „Kein Tor, kein Punkt. Ein bitterer Abschied und eine große Enttäuschung!“

Fanatik: „Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen – wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier.“

Söszu: „Nach der Niederlage gegen Australien jetzt auch noch gegen Paraguay. Wir erleben eine Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Schon vor dem ersten Gruppenspiel sind wir raus.“