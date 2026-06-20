Zwei Gruppensieger schon fix! Der neue WM-Turnierbaum erklärt

Die wichtigsten Änderungen bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™

48 statt 32 Teams

12 statt 8 Gruppen

32 statt 16 Teams in der K.o.-Phase

Neue Runde: Sechzehntelfinale

104 statt 64 Spiele

Die Teams werden in zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt. Jede Nation absolviert dabei drei Gruppenspiele im klassischen „Jeder gegen jeden“-Modus.

Der entscheidende Unterschied: Die Gruppenphase ist nur der Auftakt zu einem deutlich größeren Turnierbaum. Denn das Teilnehmerfeld für die K.o.-Phase wird massiv aufgeweitet.

WM 2026: Wer kommt in die K.o.-Phase?

Nach der Gruppenphase qualifizieren sich gleich 32 Teams für die K.o.-Runde:

die 12 Gruppensieger

die 12 Gruppenzweiten

die 8 besten Gruppendritten

Damit scheiden nur 16 von 48 Teams direkt aus – so viele wie nie zuvor schaffen den Sprung in den Turnierbaum. Das macht die Gruppenphase offener, spannender und taktischer.

Wer ist sicher in der K.o.-Runde?

Mexiko (1. Gruppe A)

USA (1. Gruppe D)

Diese Teams sind ausgeschieden:

Haiti (4. Gruppe C)

Türkei (4. Gruppe D)

Das entscheidet bei Punktgleichheit

Wenn zwei Teams punktgleich sind, entscheidet der direkte Vergleich. Bei drei punktgleichen Teams wird eine gesonderte Tabelle erstellt, für die nur die direkten Aufeinandertreffen der betroffenen Mannschaften herangezogen werden. Folgende Kriterien sind entscheidend.

1. Punkte aus dem direkten Vergleich

2. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich

3. Erzielte Tore aus dem direkten Vergleich

Erneute Anwendung der Punkte 1 bis 3 für zwei verbliebene punktgleiche Teams, wenn zuvor mindestens drei punktgleiche Teams verglichen wurden. Ist danach immer noch keine Entscheidung gefallen, geht es mit folgenden Punkten weiter.

4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen

6. Fair-Play-Verhalten bei der WM (Gelbe Karte = -1 Punkt, Gelb-Rote Karte = -3 Punkte, Rote Karte = -4 Punkte, Gelbe Karte in Verbindung mit einer Roten Karte = -5 Punkte)

7. Platzierung in der FIFA-Weltrangliste

Sechzehntelfinale: Neue K.o.-Runde bei der WM 2026

Die größte Veränderung im Turnierbaum ist die neue erste K.o.-Runde: das Sechzehntelfinale. Diese gab es bei keiner WM zuvor.

Ab hier gilt das klassische K.o.-Prinzip: Verlieren verboten. Der Weg zum Titel führt über:

Sechzehntelfinale : 28. Juni bis 4. Juli

: 28. Juni bis 4. Juli Achtelfinale : 4. bis 7. Juli

: 4. bis 7. Juli Viertelfinale : 9. Juli bis 12. Juli

: 9. Juli bis 12. Juli Halbfinale : 14. und 15. Juli

: 14. und 15. Juli Finale: 19. Juli

Steht es nach 90 Minuten unentschieden, geht es in Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen.

Spielplan der WM 2026 – das Sechzehntelfinale

Sonntag, 28. Juni 2026

Spiel 73: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B || Los-Angeles-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Montag, 29. Juni 2026

Spiel 74: Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F || Boston-Stadion, 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MESZ)

Spiel 75: Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C || Monterrey-Stadion, 19 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 30. Juni)

Spiel 76: Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F || Houston-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)

Dienstag, 30. Juni 2026

Spiel 77: Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H || New-York-New-Jersey-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)

Spiel 78: Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I || Dallas-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)

Spiel 79: Mexiko – Dritter Gruppe C/E/F/H/I || Mexiko-Stadt-Stadion, 19 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 1. Juli)

Mittwoch, 1. Juli 2026

Spiel 80: Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K – Atlanta-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ)

Spiel 81: Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J – San-Francisco-Bay-Area-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 2. Juli)

Spiel 82: Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J – Seattle-Stadion, 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)

Donnerstag, 2. Juli 2026

Spiel 83: Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L – Toronto-Stadion, 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ am 3. Juli)

Spiel 84: Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J – Los-Angeles-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Spiel 85: Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J – BC Place Vancouver, 20 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ am 3. Juli)

Freitag, 3. Juli 2026

Spiel 86: Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H – Miami-Stadion, 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 4. Juli)

Spiel 87: Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L – Kansas-City-Stadion, 20:30 Uhr Ortszeit (3:30 Uhr MESZ am 4. Juli)

Spiel 88: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G – Dallas-Stadion, 13 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ)

Achtelfinale

Samstag, 4. Juli 2026

Spiel 89: Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77 – Philadelphia-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)

Spiel 90: Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75 – Houston-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)

Sonntag, 5. Juli 2026

Spiel 91: Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78 – New-York-New-Jersey-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)

Spiel 92: Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80 – Mexiko-Stadt-Stadion, 18 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 6. Juli)

Montag, 6. Juli 2026

Spiel 93: Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84 – Dallas-Stadion, 14 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Spiel 94: Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82 – Seattle-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 7. Juli)

Dienstag, 7. Juli 2026

Spiel 95: Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88 – Atlanta-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ)

Spiel 96: Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87 – BC Place Vancouver, 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)

Viertelfinale

Donnerstag, 9. Juli 2026

Spiel 97: Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90 – Boston-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)

Freitag, 10. Juli 2026

Spiel 98: Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94 – Los-Angeles-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Samstag, 11. Juli 2026

Spiel 99: Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92 – Miami-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)

Spiel 100: Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96 – Kansas-City-Stadion, 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 12. Juli)

Halbfinale

Dienstag, 14. Juli 2026

Spiel 101: Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98 – Dallas-Stadion, 14 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Mittwoch, 15. Juli 2026

Spiel 102: Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100 – Atlanta-Stadion, 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Spiel im Platz 3

Samstag, 18. Juli 2026

Spiel 103: Verlierer Spiel 101 – Verlierer Spiel 102 – Miami-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Finale

Sonntag, 19. Juli 2026

Spiel 104: Sieger Spiel 101 – Sieger Spiel 102 – New-York-New-Jersey-Stadion, 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)

Wie funktioniert der WM 2026 Turnierbaum?

Der Turnierbaum der WM 2026 startet nach der Gruppenphase mit 32 Teams in der K.o.-Runde. Über Sechzehntelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale führt der Weg ins Finale. Entscheidend ist dabei die Gruppenplatzierung, da sie den weiteren Verlauf im Turnierbaum bestimmt.