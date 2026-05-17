Wie ÖEHV-Team: WM-Titelverteidiger USA besiegt Großbritannien

Das Team der USA hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz den ersten Sieg gefeiert.

Der Titelverteidiger besiegte am Sonntag in Zürich Aufsteiger Großbritannien 5:1 (1:0,1:1,3:0). Die US-Amerikaner boten zwei Drittel lang eine enttäuschende Leistung und fixierten erst mit einem Doppelschlag im Schlussdrittel den Erfolg. In der Gruppe B in Fribourg setzte sich die Slowakei gegen den zweiten Aufsteiger Italien 4:1 (1:0,1:0,2:1) durch.

Paul Cotter (14.) brachte das US-Team in Führung. Die Briten, am Vortag Österreich mit 2:5 unterlegen, schafften im Powerplay durch Nathanael Halbert den Ausgleich (29.). Isaac Howard nutzte einen Patzer in der britischen Defensive (38.) zur neuerlichen Führung, erst nach zwei Treffern innerhalb von 15 Sekunden durch Mathieu Olivier (43.) und Declan Carlile (44.) konnte sich der Weltmeister der drei Punkte sicher sein.

Das ÖEHV-Team hatte am Samstag sein Duell mit Großbritannien ebenfalls gewonnen. Der Endstand lautete 5:3 für Österreich.

(APA)/Bild: Imago