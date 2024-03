Wieder vereinslos! Ex-Austria-Profi Kayode löst Vertrag auf

Vorzeitiger Abschied aus der Türkei: Ex-Austria-Profi Larry Kayode löst seinen Vertrag beim Zweitligisten Genclerbirligi auf, womit sich die Wechselserie des nigerianischen Offensivspielers fortsetzt.

Erst im September heuerte der Ex-Bundesliga-Torjäger zum vierten Mal in der Türkei an, womit eine Serie von drei Leihen in Folge sein Ende gefunden hatte. Nach 20 Pflichtspielen mit drei Toren für den Verein aus Ankara wird der aktuelle Kontrakt nun auf Wunsch des Spielers aufgelöst.

VIDEO: Die besten Bundesliga-Tore von Larry Kayode

Genclerbirligi erklärte dies mit „familiären Gründen“ und veröffentlichte ein Foto des letzten Trainings, als sich Kayode bei Mitspielern und Trainern verabschiedete.

Die nächste Aufgabe des vierfachen nigerianischen Teamspielers steht derzeit noch nicht fest. Klar ist nur, dass der Offensivspieler abermals bei einem neuen Verein anheuert. Seit seinem Abschied aus Wien-Favoriten im Sommer 2017 samt kuriosem Manchester-City-Wechsel lief Kayode für sechs verschiedene Teams auf, darunter LaLiga-Überraschungsteam Girona sowie Champions-League-Teilnehmer Shakhtar Donetsk. In seiner FAK-Zeit gelangen Kayode in 85 Spielen 37 Treffer sowie 18 Torvorlagen innerhalb von zwei Spielzeiten.

Beitragsbild: Imago.