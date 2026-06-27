Wiedersehen mit Alonso? Xhaka wohl mit Chelsea einig

Granit Xhaka ist sich nach exklusiven Sky Sport Informationen mit dem FC Chelsea über einen Wechsel in diesem Sommer mündlich einig.

Die Blues um ihren neuen Trainer Xabi Alonso sind bereits mit Xhakas aktuellem Klub, dem AFC Sunderland, in Kontakt.

Wie verschiedene englische Medien zuerst berichtet haben, will Alonso Xhaka unbedingt. Beide hatten erfolgreich bei Bayer 04 Leverkusen gearbeitet, gewannen 2024 sogar das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Xhaka war erst im vergangenen Sommer nach Sunderland (Vertrag läuft noch bis 2028) gewechselt. Bei den „Black Cats“ wurde der Schweizer sofort Kapitän. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der 33-jährige Nationalspieler insgesamt 36 Partien und hatte großen Anteil, dass sich Sunderland als Aufsteiger direkt für die Europa League qualifizieren konnte.