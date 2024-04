Wiesberger in Japan auf dem Vormarsch

Golfprofi Bernd Wiesberger ist bei der mit 2,25 Millionen Dollar dotierten ISPS Handa Championship, verfolge das Turnier täglich live auf Sky Sport Golf, in Japan auf dem Vormarsch. Der Burgenländer, der seine zweite Runde erst am Samstag mit einer fehlerlosen 66 beenden konnte und damit den Cut schaffte, spielte im Anschluss eine 67 und verbesserte sich nach drei Runden mit gesamt 204 Schlägen (6 unter Par) um 20 Plätze auf Rang 30. Nicht so gut lief es für Matthias Schwab mit einer 71, der Steirer liegt auf Platz 56 (2 unter).

Das Aus zur Halbzeit kam wie erwartet für Lukas Nemecz. Der Steirer trat am Samstag im Taiheiyo Club wegen sportlicher Aussichtslosigkeit gar nicht mehr an, um seine zweite Runde – die wegen Dunkelheit am Freitag unterbrochen werden musste – zu beenden.

(APA)/Bild: Imago