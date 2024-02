„Will Trophäen gewinnen“: Kane nach Rekorden auf Titeljagd

Beinahe wöchentlich knackt Harry Kane beim FC Bayern München einen Rekord nach dem anderen. In München will der Stürmer aber mehr als das: Der Engländer lechzt nach Titeln und Trophäen.

Für Torjäger Harry Kane vom FC Bayern kommt die Jagd nach Rekorden erst an zweiter Stelle. „Ich habe deutlich gemacht, dass ich mit der Mannschaft Trophäen gewinnen möchte. Das fehlt in meiner Karriere bisher noch“, sagte der 30 Jahre alte Engländer vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (ab 17.30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Bundesliga 1) beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen im Interview mit BBC Sport.

Aber natürlich sei er auch „sehr stolz darauf, solche Rekorde zu haben“, ergänzte Kane: „Es ist nicht etwas, das ich von Anfang an vorhatte, aber wenn man davon hört und die Leute darüber reden, bedeutet das natürlich, dass man etwas wirklich gut macht.“

Kane auf den Spuren von Seeler

Kane hatte am Samstag bereits seinen 24. Bundesliga-Treffer für die Bayern erzielt. Damit stellte er den Münchner Rekord für eine Premierensaison von Luca Toni (2007/08) ein. Die Liga-Bestmarke hält Legende Uwe Seeler, der 1963/64 für den Hamburger SV 30 Tore erzielt hatte. Kane hat dafür noch 14 Spiele Zeit.

„Wenn man mir zu Beginn des Jahres gesagt hätte, dass ich das schaffen würde, hätte ich es natürlich angenommen – so gesehen bin ich wirklich glücklich“, betonte Englands Teamkapitän. Aber „wie immer versuchen wir, uns zu steigern und zu sehen, wie weit wir kommen können“. Er werde dafür weiter „mein Bestes für die Mannschaft geben. Und hoffentlich beginnt das mit einem Sieg am Samstag.“

Kane freut sich aber auch schon auf die EM 2024 im Sommer in seiner Wahlheimat. „Ich hoffe, dass es in Deutschland mit dem Titel klappt. Wir haben wieder mehr Erfahrung“, sagte der Angreifer. England wartet seit dem WM-Gewinn 1966 auf einen Trophäe im Männerfußball.

(sport.sky.de/SID.)

Beitragsbild: Imago.