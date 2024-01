Wimmer: „Wir müssen außergewöhnlich performen, um die Meistergruppe noch zu erreichen“

Der FK Austria Wien befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Die Frühjahrsmeisterschaft beginnt für die Austria mit dem Cup-Viertelfinale auswärts gegen Sturm Graz, danach folgen die letzten fünf Spiele des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga. In der heimischen Liga wollen die Veilchen noch auf den Zug in Richtung Meistergruppe aufspringen.

„Ich rechne damit, dass wir 33 Punkte brauchen werden, um noch in die Top sechs zu kommen“, sagt Trainer Michael Wimmer. Die Wiener Austria liegt nach 17 Runde mit 21 Punkten auf Tabellenplatz acht: „Wir haben in den letzten zehn Spielen 16 Punkte geholt und liegen damit in dieser Formtabelle auf Platz fünf. Wir haben gut performt und einen Punkteschnitt von 1,6 erreicht. Das würde in den letzten fünf Spielen aber bei weitem nicht reichen. Wir müssen außergewöhnlich performen, um die Meistergruppe noch zu erreichen“, erklärt Wimmer.

Die Austria spielt noch gegen Hartberg (h), Altach (h), das Derby gegen Rapid (a), FC Blau Weiß Linz (a) und WSG Tirol (h). Im Herbst holten die Veilchen gegen diese Gegner insgesamt sieben Punkte: „Ein Vorteil ist, dass wir dreimal zu Hause vor unseren eigenen Fans spielen. Sie haben uns immer großartig unterstützt, gemeinsam werden wir alles daran setzen, noch in die Top sechs zu kommen“, betont Michael Wimmer.

(Red., FK Austria Wien) / Bild: GEPA