„Wird viel gesprochen“: Slot nimmt Wirtz vor CL-Auftakt in Schutz

Null Tore, null Assists: Florian Wirtz hat beim FC Liverpool einen durchwachsenen Start erlebt. Reds-Coach Arne Slot nimmt ihn vor dem CL-Kracher gegen Atletico in Schutz.

„Es wird so viel über Florian gesprochen“, holte Slot auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell gegen Atletico Madrid aus. „Aber die Spieler, die sonst im Team sind, haben auch noch keine vier Treffer erzielt oder zwölf Tore vorbereitet.“ Wirtz sei Teil der Mannschaft, die auf Platz eins steht und vier Spiele gewonnen hat. „Er war im Team, das in Newcastle und zuhause gegen Arsenal gewonnen hat“, fügte Liverpools Meistertrainer hinzu. Dies ist dem amtierenden Premier-League-Champion in der Vorsaison nicht gelungen.

Slot weiter: „Ja, er hat noch keine vier Tore erzielt oder zwölf vorbereitet – aber für mich liegt das an der Qualität der Gegner, denen wir gegenübergestanden haben. Er ist Teil der Mannschaft, die im Moment auf Platz eins der Premier League steht.“

Liverpool mit Traumstart in der Premier League

Beim 1:0-Sieg in Burnley hatte Wirtz zunächst einen schweren Stand, überzeugte aber im zweiten Durchgang und führte unter anderem den Platzverweis gegen Lesley Ugochukwu herbei. Am Ende bescherte Mohamed Salah mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit den vierten späten LFC-Sieg im vierten Spiel.

Nun gilt es für 125-Millionen-Euro-Mann Wirtz, in der Champions League gegen Atletico Akzente zu setzen und die Kritiker verstummen zu lassen.

(sport.sky.de/Ditter/Red.).

Beitragsbild: Imago.