Verrückt! Baumgartner verliert Tor-Weltrekord beinahe an Wirtz

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hätte seinen Tor-Weltrekord nur drei Stunden nach seinem Treffer beinahe an Deutschlands Florian Wirtz abgeben müssen.

Der Leverkusen-Profi trifft im Testspiel gegen Frankreich in der achten Spielsekunde, Baumgartners Treffer fiel rund zwei Sekunden früher. Der ÖFB-Teamspieler erzielte beim 2:0-Testspielsieg in der Slowakei das frühste Tor in einem offiziellen Männer-Länderspiel.

Wirtz darf sich jedoch über das frühste Länderspiel-Tor der DFB-Geschichte freuen. Der 20-Jährige löste Lukas Podolski ab, der im Mai 2013 nach neun Sekunden für die Führung gegen Ecuador gesorgt hatte.

