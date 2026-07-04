WM-Achtelfinale: Neu-Bayer Saibari früh verletzt ausgewechselt

Für den Neu-Münchner Ismael Saibari war das WM-Achtelfinale schnell vorbei. Der Stürmerstar der Marokkaner musste im Spiel in Houston gegen Co-Gastgeber Kanada schon nach 22 Minuten vom Feld. Der 25-Jährige hielt sich nach einem Sprint immer wieder den rechten hinteren Oberschenkel, schließlich sank er zu Boden und schlug die Hände vors Gesicht.

Saibari hatte am vergangenen Mittwoch beim deutschen Rekordmeister FC Bayern einen Vertrag bis 2031 unterschrieben, die Ablösesumme soll rund 50 Millionen Euro betragen. In den ersten vier Spielen mit Marokko hatte er drei Tore erzielt, im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande verwandelte er den entscheidenden Elfmeter.