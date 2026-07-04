Zwei Spiele: Renard hört als Tunesien-Trainer wieder auf

Der französische Trainer Herve Renard, der bei Tunesien nach dem ersten WM-Spiel von Sabri Lamouchi übernommen hatte, ist nach den beiden Niederlagen gegen Japan (0:4) und die Niederlande (1:3) bereits wieder abgetreten.

Renard geht davon aus, dass er auch in Zukunft wieder afrikanische Teams trainieren wird – wegen „des Respekts, der mir dort entgegengebracht wird“. Renard trainierte in Afrika schon die Nationalteams von Marokko, Angola, Sambia, Elfenbeinküste und Tunesien.

Bei der WM 2022 in Katar coachte er Saudi-Arabien.