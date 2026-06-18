Das ÖFB-Team ist mit einem 3:1-Sieg gegen Jordanien in die Fußball-WM 2026 gestartet.

Wie gewohnt, konnte die Sky-Community im Anschluss an das Spiel die Leistung der ÖFB-Profis bewerten. Alle mindestens 15 Minuten eingesetzten ÖFB-Spieler konnten im Schulnotensystem bewertet werden (1 = Sehr gut, 2 = Gut, 3 = Befriedigend, 4 = Genügend, 5 = Nicht genügend).

Torhüter/Verteidigung

Mittelfeld/Angriff

Eingewechselte Spieler

Teamchef Ralf Rangnick / ÖFB-Team