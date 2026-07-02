WM-Aus für Italiano! Verletzter GAK-Profi bereits zurück in Graz

Bitteres, vorzeitiges WM-Aus für GAK-Profi Jacob Italiano! Der australische Bundesliga-Legionär ist aufgrund einer Verletzung bereits aus dem Teamcamp abgereist.

Der Grazer Profi zog sich im Training einen Muskelbündelriss im Bereich der Adduktoren zu und wird mehrere Wochen lang ausfallen. Die Verletzung erfolgte schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Paraguay, zuvor war er gegen die Türkei und die USA in Australiens Startelf gestanden. Ein Ausfall für das Sechzehntelfinale gegen Ägypten ist damit fix.

Italiano begann bereits mit Rehaprogramm

Nach dem ersten Befund ist Italiano aus dem australischen Teamcamp wieder zurück nach Graz gereist, womit er aus dem WM-Aufgebot der „Socceroos“ ausscheidet. In Graz wurde danach die Diagnose bestätigt und sogleich mit der Reha begonnen.