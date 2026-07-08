WM-Euphorie: Norweger heißt jetzt „Nyland Haaland“

Die WM-Euphorie in Norwegen treibt immer seltsamere Blüten. Nach dem historischen Achtelfinal-Triumph der „Wikinger“ über Brasilien hat ein Fan seinen Namen geändert – und heißt jetzt nach den Helden des Abends, Torwart Örjan Nyland und Stürmerstar Erling Haaland.

Die ganze Sache sei eine Wette unter Freunden gewesen, berichtete Vidar Nyland Haaland Midttun in der Zeitung Verdens Gang. „Als Norwegen den Job erledigt hatte, hatte ich keine Wahl mehr. Ein Mann, ein Wort – ich musste das einfach durchziehen.“

Und so klickte er sich in der Nacht auf Montag durch die Seiten des Einwohnermeldeamtes (Skatteetaten). „Ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist, seinen Namen zu ändern“, sagte er und lachte. Er habe „nicht erwartet, dass das passieren würde. Aber Brasilien ist nicht mehr das, was es einmal war.“

Die Reaktionen? Seine Kumpels in Trondheim hätten es klasse gefunden, berichtete der 26-Jährige, aber: „Meine Mutter hat einfach nur den Kopf geschüttelt, mein Bruder war auch nicht gerade beeindruckt.“

Und ja: Er denke bereits über eine erneute Änderung nach. „Ich kann ja nicht für den Rest meines Lebens so heißen. Ich glaube nicht, dass ‚Nyland Haaland‘ auf meinem Grabstein stehen wird“, sagte er und lachte wieder.

Die abermalige Änderung wäre tatsächlich möglich: Alle zehn Jahre dürfen Norwegerinnen und Norweger neu wählen. Die Rückkehr zu einem „alten“ Namen ist sogar jederzeit möglich. Dann heißt der Super-Fan aus Trondheim wieder einfach nur: Vidar Midttun.