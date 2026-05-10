WM in Gefahr? Spanien sorgt sich um Williams

Schlechte Nachrichten für Athletic Bilbao und die spanische Nationalmannschaft: 32 Tage vor Beginn der WM hat sich Flügelspieler Nico Williams im Spiel gegen Valencia verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt werden.

Für Spaniens EM-Held ist es der nächste bittere Rückschlag. Der 22-Jährige verpasste in dieser Spielzeit bereits 14 Pflichtspiele, insbesondere hartnäckige Leistenprobleme machen dem Tempodribbler immer wieder zu schaffen. Insgesamt kam er bis dato 32 Mal zum Einsatz, dabei gelangen ihm sechs Tore und sieben Vorlagen.

Bei der EM 2024 hatte er noch für mächtig Furore gesorgt und mit seinem kongenialen Flügelpartner Lamine Yamal die Fußballwelt begeistert. Ob es im Sommer zu einer Wiederholung kommt, ist ungewiss.

Diagnose bei Williams steht noch aus

Gegen Valencia griff sich Williams sichtbar angeschlagen an die Muskulatur und konnte nicht weiterspielen. Nach nur 36 Minuten wurde er für seinen Bruder Inaki Williams ausgewechselt. Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch schon jetzt ist klar, dass der Zeitpunkt kaum ungünstiger sein könnte, schließlich wird Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente demnächst sein WM-Aufgebot bekanntgeben.

(sport.sky.de)

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