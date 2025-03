WM-Quali-Auftakt Österreich gegen Rumänien: Alle Infos zum Ticketverkauf

Karten für das Auftaktspiel von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Männer in der WM-Qualifikation werden ab Mittwoch (ab 14.00 Uhr) erhältlich sein.

Das Heimspiel gegen Rumänien am 7. Juni (20.45 Uhr) wird im Wiener Ernst-Happel-Stadion ausgetragen, die Tickets sind über die ÖFB-Homepage zu ergattern. Das zweite Heimspiel der Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 am 6. September gegen Zypern (20.45 Uhr) wird Österreichs Team in Linz bestreiten, gab der ÖFB bekannt.

(APA) Foto: GEPA